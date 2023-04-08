У Дніпрі знайшли зниклого хлопчика: де він перебував (відео)

У Дніпрі, знайшли 9-річного хлопчика, який пішов з дому і не повернувся.

Про подробиці рятувальної операції повідомили у поліції регіону.

"Дитину знайшли в очереті на узбережжі Дніпра та передали батькам. Зараз його життю та здоров’ю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, майже добу весь особовий склад поліції Дніпра, працівники аеророзвідки, кінологи, волонтери, курсанти університету внутрішніх справ, патрульні поліцейські та надзвичайники розшукували зниклого хлопчика. Було відпрацьовано узбережжя Дніпра по вул. Маршала Маліновського та просп. Мануйлівського. Поліцейські перевірили двори будинків, недобудови та всю територію, прилеглу до місця зникнення дитини.

За допомогу квадрокоптера оглядали територію, щоб не пропустити жодної ділянки. Поліцейські відпрацювали відео з камер спостереження та перевірили усі можливі місця, куди могла піти дитина. Завдяки всім проведеним заходам та залученню великої кількості людей, Івана вдалося розшукати.

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