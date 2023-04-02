Без стирки и через пять минут: как вывести масное пятно из одежды

Читайте в материале ТСН.ua — как вывести пятно из одежды без стирки и за 5 минут.

Зачастую, чтобы спасти ситуацию используют обычную пищевую соду. Однако обычно одежду в ней замачивают. Чтобы избавиться от жирного пятна на рубашке, джинсах или другой одежде, можно использовать более удобный и быстрый способ, не требующий стирки.

Как вывести жирное пятно из одежды без стирки

Надо взять пищевую соду, насыпать ее на пятно, а затем несколько раз провести утюгом.

Эта нехитрая процедура поможет спасти одежду в считанные минуты. Единственное, на что стоит обратить внимание – ткань должна подвергаться глажке. Поэтому использовать такой способ на других вещах нежелательно, ведь они могут повредиться.

Есть еще один способ, который подойдет в случае, если ткань нельзя гладить. Следует взять равные части пищевой соды и поваренной соли, смешать их в воде и натереть пятно.

Затем раствор из одежды придется смывать водой с любым шампунем. Лучше не использовать стиральный порошок, потому что шампунь, в отличие от него, не оставит на поверхности разводов.

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