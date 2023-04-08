На Черниговщине компания девушек поиздевались над несовершеннолетней девушкой: полиция отреагировала

Конфликт перерос в травлю и физическое насилие в отношении несовершеннолетней.

На Черниговщине пятеро подростков поиздевались над несовершеннолетней девочкой.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции области.

Отмечается, что полиция Черниговщины привлекла к ответственности пятерых подростков, их родителей и руководство учебного заведения. В ходе мониторинга соцсетей, 6 апреля, полицейские обнаружили видео, где компания девушек грубо выясняет отношения еще с одной девушкой.

"Конфликт перерос в травлю и физическое насилие в отношении несовершеннолетней. Полиция отреагировала на увиденное и установила всех участников конфликта", — отмечается в сообщении полиции.

Подростки обучались в одном из учебных заведений.

"Сотрудники ювенальной превенции совместно с полицейским офицером Ичнянского общества составили административные материалы на несовершеннолетних по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). На директора учебного заведения и на родителей подростков составлены админпротоколы по ст. 184 (неисполнение) их заменяющих, обязанностей по воспитанию детей)", — говорится в сообщении.

Напомним, трое подростков заманили в дом и изнасиловали 14-летнюю девочку. Сняли это на видео и выложили в сеть. Это произошло в августе 2021 года в Закарпатье. Впрочем, дело получило резонанс только после приговора суда — в конце марта. Ибо только тогда открылись шокирующие факты.

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