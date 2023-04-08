Бои за Авдеевку: военный эксперт рассказал, выстоит ли оборона города

Оккупанты продолжают атаковать Авдеевку на Донетчине из-за ее стратегической важности, однако украинские военные удержат оборону города.

Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Авдеевка — стратегически важный город, потому что расположен вблизи Донецка, Ясиноватой и Горловки. Оккупанты понимают важность города, поэтому постоянно атакуют его. Это может быть плацдармом для наступления, использования артиллерии. Авдеевка держится с 2014 года. Там мы очень хорошо укрепились. Даже есть факты улучшения наших позиций, ВСУ отвергают врага. Я более чем уверен, что Авдеевку удержат", — подчеркнул эксперт.

По его словам, "бахмутский сценарий", о котором эксперты говорили касательно Авдеевки, можно применить к любому городу, если Россия сосредоточит там основные усилия.

"Они могут так же Авдеевку сравнить с лицом земли и сделать из нее Бахмут. Но тогда нужно будет отойти от Бахмута, перебросить все свои усилия, боеспособные войска. Дальше уж вопрос, сможем ли мы дальнобойной артиллерией уничтожить русскую артиллерию, которая будет обстреливать Авдеевку. Маловероятно, что враг сможет атаковать сразу на двух направлениях", – пояснил Нарожный.

Военный эксперт также отметил, что Бахмут – почти полностью разрушен. Если ВСУ выйдут из Бахмута, то отойдут в Краматорск и Славянск, которые Россия потом так же будет уничтожать.

Напомним, аналитики Института изучения войны заявили, что только в течение прошлой недели у=возле Авдеевки было ликвидировано четыре тысячи солдат армии РФ.

По данным ВСУ, оккупационные войска на востоке Украины застряли в нескольких направлениях и истощают свои силы.

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