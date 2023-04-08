Под Бахмутом оккупанты остались без БМП и полевого склада — видео

На Бахмутском направлении артиллеристы ВСУ уничтожили боевую машину пехоты и поразили полевой склад БК российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

"Минус боевая машина пехоты и полевой склад БК. Бахмутское направление! Видим врага, как на ладони", — говорится в описании видео.

Напомним, с 24 февраля 2022-го по 8 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 177 680 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 570 оккупантов.

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