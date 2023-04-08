На Донбассе погибли пять "волков"-побратимов легендарного "Да Винчи" (фото)

На Бахмутском направлении погибли пять военнослужащих 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи", которым до гибели командовал Дмитрий Коцюбайло ("Да Винчи")

Об этом сообщили в батальоне "Волки да Винчи".

"С болью сообщаем, что во время выполнения боевых задач на Бахмутском направлении погибли наши собратья", — говорится в сообщении военных.

В батальоне сообщили, где можно попрощаться с погибшими героями:

Даниил "Викинг" Кондель : погибшего похоронят 8 апреля в 14:00 в Киеве на Лесном кладбище по улице Крайней, 3;

Фото: "Волки Да Винчи"

Назарий "Продюсер" Грибан : с простятся 8 апреля в 14:00 в селе Софиевская Борщаговка Киевской области по адресу Переулок школьный, 1А;

Фото: "Волки Да Винчи".

Александр "Оборона" Оборонов: чин похорон состоится 8 апреля в 15:00 в Киеве на Лесном кладбище по улице Крайней, 3;

Фото: "Волки да Винчи".

Валерий "Голема" Сенько: героя проведут в последний путь 9 апреля в 12:45 в Чернигове в Екатерининской церкви по адресу Аллея Героев, 6А;

Фото: "Волки Да Винчи".

Иван "Милан" Ротар: из охранника похоронят 10 апреля в 10:00 в селе Костычаны, Новоселицкого района Черновицкой области.

Фото: "Волки Да Винчи".

Напомним, Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" погиб в Донецкой области. 7 марта. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат погиб в бою под Бахмутом. Дмитрий как доброволец пошел воевать еще в 2014 году в возрасте 18 лет.

Читайте также: