Возлюбленная "Да Винчи" показала трогательный танец с Героем (видео)

Возлюбленная погибшего Дмитрия Коцюбайла на псевдо "Да Винчи" Алина Михайлова показала щемящее видео — пара исполняет танец.

Девушка опубликовала ролик в своем Twitter.

На видео – Коцюбайло в военной форме, а Михайлова одета в вышитое платье. Уже во время танца она надела на голову венчик.

Пара исполнила красивый танец. В конце ролика влюбленные обнялись: Алина прижалась к Дмитрию.

К слову, ролик с влюбленной парой сняли в рамках проекта "Пригласи меня с войны" программы "Окна". Пара познакомилась на войне, когда парамедикиня Алина из "Госпитальеров" предложила помочь роте "Да Винчи" медикаментами. С того времени они были вместе.

Гибель "Да Винчи"

Президент Владимир Зеленский 7 марта сообщил, что в Донецкой области погиб легендарный боец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат погиб в бою под Бахмутом.

На Прикарпатье 9 марта прощались с Коцюбайлом. В небольшом селе Заднестрянское до сих пор живут его мама, бабушка, брат и три сестры

Церемония прощания прошла 10 марта в Киеве на Майдане Незалежности. Отдать последний почет пришли, в частности президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент передал матери "Да Винчи" Оксане Коцюбайло отличие "Крест боевых заслуг", которым посмертно удостоен ее сын. А 1 декабря 2021 Дмитрий получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

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