Кохана "Да Вінчі" показала зворушливий танець з Героєм (відео)

Кохана загиблого Дмитра Коцюбайла на псевдо "Да Вінчі" Аліна Михайлова показала щемливе відео - пара виконує танець.

Дівчина опублікувала ролик у своєму Twitter.

На відео - Коцюбайло у військовій формі, а Михайлова одягнена у вишите плаття. Вже під час танцю вона надягнула на голову віночок.

Пара виконала красивий танець. Наприкінці ролика закохані обійнялися: Аліна притиснулася до Дмитра.

До слова, ролик із закоханою парою зафільмували у межах проєкту "Запроси мене з війни" програми "Вікна". Пара познайомилася на війні, коли парамедикиня Аліна із "Госпітальєрів" запропонувала допомогти роті "Да Вінчі" медикаментами. Від того часу вони були разом.

Загибель "Да Вінчі"

Президент Влодимир Зеленський 7 березня повідомив, що на Донеччині загинув легендарний боєць Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат загинув в бою під Бахмутом.

На Прикарпатті 9 березня прощалися з Коцюбайлом. У невеликому селі Задністрянське досі живуть його мама, бабуся, брат та три сестри

Церемонія прощання відбулася 10 березня у Києві на Майдані Незалежності. Віддати останню шану прийшли, зокрема президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, очільник ГУР Кирило Буданов.

Президент передав матері "Да Вінчі" Оксані Коцюбайло відзнаку "Хрест бойових заслуг", якою посмертно удостоєно її сина. А 1 грудня 2021 року Дмитро отримав звання Героя України із врученням ордену "Золота зірка".

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