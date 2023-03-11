Харлан обурилася рішенням повернути росіян та білорусів до міжнародних змагань з фехтування

Титулована українська шаблістка Ольга Харлан емоційно відреагувала на рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) допустити росіян і білорусів до міжнародних змагань.

Олімпійська чемпіонка, багаторазова переможниця чемпіонатів світу та Європи жорстко розкритикувала позицію FIE на своїй сторінці в Instagram.

"Розчарування. Гнів. Несправедливість. Це те, що я зараз відчуваю. Рішення конгресу Міжнародної федерації фехтування дозволити росіянам та білорусам брати участь у всіх змаганнях під час жорстокої війни на моїй батьківщині в Україні змушує мене відчувати спустошеність всередині. Це змушує мене вірити, що кращого і справедливого світу немає. У нас була і є підтримка тих, хто розуміє, що правильно, а що ні, де справжнє світло, а де темрява. І ми глибоко вдячні всім нашим друзям і людям, які залишаються з нами весь цей важкий час.

Але, на жаль, деякі люди не можуть поставити себе на наше місце. Вони просто не хочуть, тому що їм це боляче і непотрібно. Тому що вони шукають фальшиві думки: "Спортсмени не несуть відповідальності", "Спорт поза політикою", "Ми всі сім'я і повинні жити мирно" для своїх корисливих цілей. Ця думка руйнується в той момент, коли на ваш дім, вашу землю падають бомби, коли вам доводиться жити під бомбами, коли вам доводиться йти на лінію фронту і захищати свою сім'ю від убивць, які хочуть знищити ваше життя і багато іншого, чого навіть не траплялося у ваших нічних жахах. Ці люди ніколи не зрозуміють, поки це не станеться з ними.

Ми завжди будемо за справедливість. Ми завжди будемо сильними. Тому що ми знаємо правду. І колись настане світло і перемога. І, можливо, колись я знову повірю в кращий світ. Слава Україні!" – написала Харлан.

У відповідь на вердикт FIE про повернення до змагань представників країн-агресорок Федерація фехтування України заявила про негайне скликання засідання Президії для ухвалення рішення щодо реакції нашої держави та його можливе оскарження.

Рішення про повернення фехтувальників з РФ і Білорусі до міжнародних змагань набуде чинності у другій половині квітня. Таким чином, спортсмени з країн-агресорок будуть представлені на чемпіонатах Європи та світу 2023 року, а також у кваліфікації до Олімпіади-2024 в Парижі.

Нагадаємо, в березні 2022 року російських і білоруських фехтувальників відсторонили від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення РФ до України. В листопаді Міжнародна федерація фехтування подовжила відсторонення спортсменів країн-агресорок, яке тепер скасувала.

Читайте також:

Велика Британія закликала спонсорів Олімпіади не допустити участі росіян і білорусів у ОІ-2024

Харлан здобула "срібло" на етапі Кубка світу з фехтування в Афінах

Рашисти зруйнували коледж фізичної культури в Миколаєві, де навчалася олімпійська чемпіонка Харлан (фото)