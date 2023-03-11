Харлан возмутилась решением вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям по фехтованию

Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан эмоционально отреагировала на решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Олимпийская чемпионка, многократная победительница чемпионатов мира и Европы, жестко раскритиковала позицию FIE на своей странице в Instagram.

"Разочарование. Гнев. Несправедливость. Это то, что я сейчас чувствую. Решение конгресса Международной федерации фехтования разрешить россиянам и белорусам участвовать во всех соревнованиях во время жестокой войны на моей родине в Украине заставляет меня чувствовать опустошенность внутри. Это заставляет меня верить, что лучшего и справедливого мира нет. У нас была и есть поддержка тех, кто понимает, что правильно, а что нет, где настоящий свет, а где тьма. И мы глубоко благодарны всем нашим друзьям и людям, которые остаются с нами все это тяжелое время.

Но, к сожалению, некоторые люди не могут поставить себя на наше место. Они просто не хотят, потому что им это больно и не нужно. Потому что они ищут фальшивые мысли: "Спортсмены не несут ответственности", "Спорт вне политики", "Мы все семья и должны жить мирно" для своих корыстных целей. Эта мысль разрушается в тот момент, когда на ваш дом, вашу землю падают бомбы, когда вам приходится жить под бомбами, когда вам приходится идти на линию фронта и защищать свою семью от убийц, желающих уничтожить вашу жизнь и многое другое, чего даже не случалось в ваших ночных кошмарах. Эти люди никогда не поймут, пока это не произойдет с ними.

Мы всегда будем за справедливость. Мы всегда будем сильными. Потому что мы знаем правду. И когда-нибудь наступит свет и победа. И, возможно, когда-нибудь я снова поверю в лучший мир. Слава Украине!" – написала Харлан.

В ответ на вердикт FIE о возвращении к соревнованиям представителей стран-агрессоров Федерация фехтования Украины заявила о немедленном созыве заседания Президиума для принятия решения о реакции нашего государства и его возможном обжаловании.

Решение о возвращении фехтовальщиков из РФ и Беларуси к международным соревнованиям вступит в силу во второй половине апреля. Таким образом, спортсмены из стран-агрессоров будут представлены на чемпионатах Европы и мира в 2023 году, а также в квалификации к Олимпиаде-2024 в Париже.

Напомним, в марте 2022 года российских и белорусских фехтовальщиков отстранили от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. В ноябре Международная федерация фехтования продлила отстранение спортсменов стран-агрессоров, которое теперь отменила.

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