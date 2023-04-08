Виконавець хіта Gangsta's Paradise, репер Coolio, помер від передозування фентанілом

Американський репер Coolio, якого багато хто знає за виконанням хіта Gangsta's Paradise, помер від передозування фентанілом.

З такою заявою через шість місяців після смерті музиканта виступив його менеджер та друг Джарез Поузі. У висновку окружного коронера Лос-Анджелеса також було зазначено, що в організмі репера були знайдені сліди героїну та метамфетамінів, пише The Guardian.

Окрім того, слідчі встановили, що важка форма астми Coolio та багаторічне куріння цигарок також зіграли роль у його смерті та нездатності його тіла дати відсіч.

Менеджер артиста додав, що діти музиканта — Бренді, Джекі, Мелан, Крістофер, Артіс III, Даріус та Артіша — пам'ятатимуть свого батька як велику людину, якою він був. Вони мають намір вшанувати пам'ять батька у документальних кінопроєктах.

Нагадаємо, американський репер Coolio пішов з життя 28 вересня минулого року. Він помер у будинку свого друга в Лос-Анджелесі. Тоді причиною смерті назвали зупинку серця.

Зазначимо, що в 90-х Coolio здобув шалену популярність на реп-сцені. Зокрема, його трек "Gangsta's Paradise" для фільму "Небезпечні розуми" 1995 року з Мішель Пфайффер у головній ролі зробив його дуже відомим. Пісня стала однією з найпопулярніших реп-композицій усіх часів, очолювала чарт Billboard Hot 100 протягом трьох тижнів і 1995 року стала синглом № 1 в Сполучених Штатах. 1996 року "Gangsta's Paradise" був номінований на "Запис року" та "Найкраще сольне реп-виконання" на премії "Греммі" – Coolio отримав статуетку в останній номінації.

Читайте також: