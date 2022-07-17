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У Москві впритул розстріляли відомого репера з Севастополя

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У Москві впритул розстріляли відомого репера з Севастополя

Репер OFFMI / Фото: instagram.com/offm1

У Москві після сольного виступу в одному з клубів впритул вистрілили у відомого репера родом з Севастополя OFFMI.

Відомого репера з Севастополя Микиту Святковського, який виступає під псевдонімом OFFMI, розстріляли у Москві.

Це сталося після виступу артиста в одному з московських клубів. Після концерту виконавець вийшов до шанувальників на вулицю. Раптом повз нього проїхав зловмисник на мотоциклі та вистрілив впритул.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Вистріл у репера був здійснений з сигнального пістолету, що означає, що він відбувся подряпинами. Подейкують, що напад був постановочним і здійснений в рамках знімання кліпу. Також шириться інформація, що на OFFMI дійсно було здійснено замах.

А є ще й третя версія – мовляв, Святковський підлаштував цю сцену, аби привернути до себе увагу.

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