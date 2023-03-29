Чоловік два роки тримав труп сусіда в морозилці: що відомо

У Великій Британії чоловік зберігав труп сусіда по квартирі в морозильній камері.

Про це пише dailystar.co.uk.

52-річний Деміон Джонсон та 71-річний Джон Вейнрайт разом жили в центрі Бірмінгема.

Деміона також звинуватили в тому, що він перешкодив похованню Джона, та у шахрайському використанні банківських карток убитого для власного збагачення.

Зазначається, що тіло Джона не було виявлено до серпня 2020 року, попри те, що він помер ще у вересні 2018-го.

Причину смерті наразі не встановлено.

"Вам пред'явлено чотири звинувачення, і найсерйозніше з них може бути заслухане лише в коронному суді. Тому ваша справа буде відправлена до Королівського суду Дербі", - повідомив Деміону голова суду Крістофер Вокер.

Фото: mirror.co.uk

Йому було пред'явлено звинувачення за одним пунктом звинувачення у запобіганні похованню тіла його сусіда по квартирі та трьома пунктами звинувачення у шахрайському використанні грошей померлого для власної вигоди.

На слуханнях цього тижня суд не зачитав жодних конкретних деталей звинувачень.

У квітні Деміон постане перед Королівським судом Дербі, де він, як очікується, надасть свої заяви.

Нагадаємо, чоловік витягнув тіло своєї померлої матері з могили та прожив із ним 13 років. Труп лежав на дивані, на газетах.

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