Наречену паралізувало під час дівич-вечора: що сталося (відео)

Веселий жарт пішов не за планом.
Жінка розповіла несамовиту історію про те, як її життя змінилося після дівич-вечора.
Рашель Чепмен залишилася паралізованою нижче пояса після того, як кумедний жарт перед її весіллям пішов не за планом.
У кліпі, який зібрав понад 20 мільйонів переглядів у TikTok, Рашель, якій зараз 38 років, розповіла про жахливий інцидент, який стався у травні 2010 року, коли їй було 24.
Вона пояснила, що, хоч вона і не в захопленні від свого стану протягом усього життя, вона вирішила тримати життєрадісний погляд на ситуацію.
"Мені ніколи не сподобається бути паралізованою", - сказала заміжня мама однієї дитини. "Але вся річ у тому, щоб дивитися на позитивні речі у житті. 14 років тому мій світ змінився. Мені було 24 роки, і життя було фантастичним. Я купила будинок, знайшла свою першу справжню роботу і щойно заручилася зі своїм коханим із коледжу".
Напередодні весілля подруги нареченої влаштували їй дівич-вечір. Під час веселощів сталася катастрофа. Рашель розповіла, що одна з учасниць вечірки штовхнула її у басейн. Непідготовлена до витівки, жінка упала у воду головою вперед. Унаслідок падіння вона зламала шию, що спричинило миттєву травму спинного мозку.
Після року реабілітації Рашель та її партнер побралися на очах у близьких. До слова, подруга, яка її штовхнула, була подружкою нареченої.
@rachelles_wheels So many people said you’d leave but here we are on our 12th wedding anniversary! We could never live without one another and we are beyond lucky to have this love story. And look what we created together#. Heres to many, many more. #love #lovestory #fyp #couplegoals #relationshipgoals #relationship #weddingtiktok #couplestiktok ♬ Thank God - Kane Brown & Katelyn Brown
"Я могла б докладно розповісти про все, що сталося тієї ночі", - сказала вона. "Але зараз історія про кохання, сім'ю та подолання труднощів. Через рік ми одружилися, через чотири роки у нас народилася дівчинка, і зараз ми живемо краще життя. Багато в чому мені справді дуже пощастило. Моє послання вам – залишайтеся вдячними, скромними і добрими. І будьте обережними з водою".
Кліп став вірусним у Мережі. Люди поквапилися похвалити пару за їхню силу та зв'язок після того, як вони пережили такий важкий час: "Мої очі наповнюються сльозами, коли я бачу ваш щасливий кінець! Бажаю ще багатьох чудових років!", "Паралізована ти чи ні, твоя особистість — це твоя особистість, і тебе варто любити", "У вас хороший чоловік! Саме так і має бути… Кохання не знає меж", "У мене на очах виступили сльози. Це справжнє кохання", "Яка гарна історія!".
Нагадаємо, жінка з прихованою інвалідністю знялася для Playboy та заробляє 2,5 млн гривень на місяць. Попри те, що вона прикута до ліжка, жінка не планує зупинятися.
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