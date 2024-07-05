Наречену паралізувало під час дівич-вечора: що сталося (відео)

Жінка розповіла несамовиту історію про те, як її життя змінилося після дівич-вечора.

Рашель Чепмен залишилася паралізованою нижче пояса після того, як кумедний жарт перед її весіллям пішов не за планом.

У кліпі, який зібрав понад 20 мільйонів переглядів у TikTok, Рашель, якій зараз 38 років, розповіла про жахливий інцидент, який стався у травні 2010 року, коли їй було 24.

Вона пояснила, що, хоч вона і не в захопленні від свого стану протягом усього життя, вона вирішила тримати життєрадісний погляд на ситуацію.

"Мені ніколи не сподобається бути паралізованою", - сказала заміжня мама однієї дитини. "Але вся річ у тому, щоб дивитися на позитивні речі у житті. 14 років тому мій світ змінився. Мені було 24 роки, і життя було фантастичним. Я купила будинок, знайшла свою першу справжню роботу і щойно заручилася зі своїм коханим із коледжу".

Напередодні весілля подруги нареченої влаштували їй дівич-вечір. Під час веселощів сталася катастрофа. Рашель розповіла, що одна з учасниць вечірки штовхнула її у басейн. Непідготовлена до витівки, жінка упала у воду головою вперед. Унаслідок падіння вона зламала шию, що спричинило миттєву травму спинного мозку.

Після року реабілітації Рашель та її партнер побралися на очах у близьких. До слова, подруга, яка її штовхнула, була подружкою нареченої.

"Я могла б докладно розповісти про все, що сталося тієї ночі", - сказала вона. "Але зараз історія про кохання, сім'ю та подолання труднощів. Через рік ми одружилися, через чотири роки у нас народилася дівчинка, і зараз ми живемо краще життя. Багато в чому мені справді дуже пощастило. Моє послання вам – залишайтеся вдячними, скромними і добрими. І будьте обережними з водою".

Кліп став вірусним у Мережі. Люди поквапилися похвалити пару за їхню силу та зв'язок після того, як вони пережили такий важкий час: "Мої очі наповнюються сльозами, коли я бачу ваш щасливий кінець! Бажаю ще багатьох чудових років!", "Паралізована ти чи ні, твоя особистість — це твоя особистість, і тебе варто любити", "У вас хороший чоловік! Саме так і має бути… Кохання не знає меж", "У мене на очах виступили сльози. Це справжнє кохання", "Яка гарна історія!".

Нагадаємо, жінка з прихованою інвалідністю знялася для Playboy та заробляє 2,5 млн гривень на місяць. Попри те, що вона прикута до ліжка, жінка не планує зупинятися.

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