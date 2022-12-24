25 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 25 грудня, в православному календарі день пам’яті святого Спиридона. Жив він на Кіпрі, походив з родини звичайних селян. Хоч і не мав книжкової освіти, але намагався жити по розуму, чесно і благочестиво. Був одружений та виховував дітей. Наслідував Спиридон старозавітських патріархів. Коли дружина його померла, народ обрав його єпископом, а Господь за всі благочестиві діяння нагородив даром чудотворенням.

За життя Спиридон зробив чимало чудес. Проповідував серед жителів християнство, переконував єретиків позбутися хибної віри. На його честь наші предки святкували народне свято Спиридонів день.

Прикмети 25 грудня

Народні прикмети 25 грудня / Фото: Pexels

яскраве сонце на ясний та морозний Новий рік;

дерева покриті інеєм, а погода похмура — чекайте на Новий рік тепло;

горобці у гнізда збирають пух до морозів;

похмурий ранок означає, що весна прийде рано.

Що завтра не можна робити

Церква забороняє прибирати у будинку 25 грудня, особливо не можна виносити з хати сміття і не лише у прямому значенні цього слова. Також не варто одягати чорний одяг. Жінкам заборонено займатися рукоділлям. Також наші предки 25 грудня не ходили на полювання, тому що можна було замерзнути в лісі.

Що можна робити завтра

В народі 25 грудня ще називали "Сонцеворотом", тому що ночі вже значно коротші, а дні довші. Саме тому серед слов'ян був популярним особливий обряд, коли господар будинку встромляв у землю біля будинку сокиру, яка захищала сім'ю від нечисті.

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