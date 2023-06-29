30 червня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 30 червня, в православному календарі день пам’яті мучеників Мануїла, Самула та Ізмаїла. За історичними джерелами, Мануїл, Самул та Ізмаїл були нащадками однієї знатної християнської родини. Вони жили у період, коли християнство було незаконним у багатьох частинах світу і переслідування вірних були поширеними. Хоча деталі про їхнє походження та життя досить скромні, ім'я цих трьох братів стало символом християнської відваги та відданості Богу.

Відомо, що Мануїл, Самул та Ізмаїл відмовилися від відмови від своєї віри, навіть попри загрозу та притискання з боку влади. Вони залишили свої родини і відділилися один від одного, щоб уникнути преслідування. Однак, в концентрації своїх зусиль на життя віри та поширення Євангелія, їх спіймали та засудили до смерті.

За легендою, Мануїл, Самул та Ізмаїл були піддані страшним тортурам та мукам. Вони залишили свою стійкість та не склалися перед знущаннями. Вони були страчені, мучеництвуючи за свою віру. Їхня смерть стала свідченням про непохитну вірність Христу і прикладом для інших християн.

Прикмети 30 червня

Народні прикмети 30 червня / Фото: Pexels

Часті блискавки до хорошого врожаю.

З вечора з'явилася веселка — до стабільної та теплої погоди.

З'явилося багато дощових черв'яків, значить скоро дощитиме.

Що завтра не можна робити

Серед наших предків існувало повір'я, що після заходу сонця 30 червня особливо активною стає нечиста сила, тому намагалися зайвий раз не виходити з дому. Церква категорично забороняє пліткувати, сваритися, лихословити — будь-який конфлікт, розпочатий цього дня, буде довгим. Небезпечно також підмітати підлогу, тому що можна "вимести" з дому благополуччя і щастя.

Що можна робити завтра

В давнину цього дня люди молилися богу Сонця Ярилу, щоб отримати великий урожай, і влаштовували ярмарки. Традиційно пекли круглі короваї та пироги, які були символом небесного світила. Вірили, якщо 30 червня розвести на березі річки багаття і зварити в ньому яйце, то урожай точно буде хорошим.

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