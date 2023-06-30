Ворог знову обстріляв Херсон запалюваними снарядами

У ніч проти 30 червня 2023 року російські військові обстріляли передмістя Херсону запалювальними снарядами.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Запалювальний снаряд — вид спеціальних артилерійських снарядів, призначений для підпалювання дерев'яних будівель, складів пального та боєприпасів, сухого лісу, інших легкозаймистих об'єктів і підстилаючих поверхонь в районі розташування противника, а також для ураження його живої сили і деяких видів військової техніки (автомашин, тягачів тощо).

Нагадаємо, що уночі у Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи.