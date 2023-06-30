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Враг снова обстрелял Херсон зажигаемыми снарядами

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
126
Время на прочтение
1 мин
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Враг снова обстрелял Херсон зажигаемыми снарядами

Враг продолжает обстрел Херсона / Фото: Associated Press

Российские оккупанты используют запретное оружие

В ночь на 30 июня 2023 года российские военные обстреляли пригород Херсона зажигательными снарядами.

Об этом сообщают местные паблики.

Зажигательный снаряд – вид специальных артиллерийских снарядов, предназначенный для поджигания деревянных зданий, складов горючего и боеприпасов, сухого леса, других легковоспламеняющихся объектов и подстилающих поверхностей в районе расположения противника, а также для поражения его живой силы и некоторых видов военной техники ( автомашин, тягачей и т.п.).

Напомним, что ночью в Запорожье и Николаеве раздались взрывы.

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Дата публикации
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126
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