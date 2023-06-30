Астрологический прогноз на 30 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любое начинание принесет удачу, поэтому – несмотря на финал недели – можно браться за новые, в том числе и домашние, дела.

Символ дня: круг.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, кобальтовый.

Счастливые камни дня: опал, рубин.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и чреваты тяжелыми последствиями, поэтому при первых же симптомах необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: не рекомендуется голодание – желудку необходима нагрузка, иначе он начнет "есть" себя изнури. Большую пользу принесут морепродукты – они позволят пополнить количество йода в организме. В рацион также необходимо включать зелень, овощи, фрукты и соки.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки

Дачные работы дня: овощи и фрукты можно собирать в небольшом количестве – том, которое сразу же можно будет употребить в пищу, все лишнее быстро испортится.

Магия и мистика дня: можно и нужно прорабатывать карму, делая добрые дела тем, кто в них нуждается.

Сны дня: сновидения нынешней ночи расскажут о проблемах, которые необходимо решить человеку, а также дадут подсказку относительно того, как лучше это сделать.

Табу дня: не стоит отправляться в поездки – на пути могут возникнуть препятствия, причем как в переносном, так и в прямом смысле.

Цитата дня: "Посвятите жизнь прекрасному. Не посвящайте ее отвратительному. У вас не так много времени и энергии, чтобы растрачивать их впустую. Такую маленькую жизнь, такой маленький источник энергии просто глупо тратить на гнев, печаль, ненависть и ревность" (Ошо).

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