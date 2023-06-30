Астрологічний прогноз на 30 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-яке починання принесе успіх, тому – незважаючи на фінал тижня – можна братися до нових, зокрема й домашніх справ.

День символ: коло.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: синій, волошковий, кобальтовий.

Щасливе каміння дня: опал, рубін.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, тривають довго і загрожують важкими наслідками, тому за перших симптомів необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: не рекомендується голодування – шлунку необхідне навантаження, інакше він почне "їсти" себе зсередини. Велику користь принесуть морепродукти – вони дозволять поповнити кількість йоду в організмі. До раціону також необхідно включати зелень, овочі, фрукти й соки.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: овочі та фрукти можна збирати в невеликій кількості – тій, яку одразу ж можна буде вжити в їжу, все зайве швидко зіпсується.

Магія та містика дня: можна і потрібно опрацьовувати карму, роблячи добрі справи тим, хто їх потребує.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі розкажуть про проблеми, які необхідно вирішити людині, а також підкажуть про те, як краще це зробити.

Табу дня: не варто вирушати в поїздки – на шляху можуть виникнути перешкоди, причому як у переносному, так і в прямому значенні.

Цитата дня: "Присвятіть життя прекрасному. Не присвячуйте його огидному. У вас не так багато часу та енергії, щоб витрачати їх марно. Таке маленьке життя, таке маленьке джерело енергії просто безглуздо витрачати на гнів, смуток, ненависть і ревнощі" (Ошо).

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