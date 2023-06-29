30 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 30 июня, в православном календаре день памяти мучеников Мануила, Самула и Измаила. По историческим источникам Мануил, Самул и Измаил были потомками одной знатной христианской семьи. Они жили в период, когда христианство было незаконным во многих частях света и преследования верных были распространены. Хотя детали об их происхождении и жизни достаточно скромны, имя этих трех братьев стало символом христианской отваги и преданности Богу.

Известно, что Мануил, Самул и Измаил отказались от отказа от своей веры, даже несмотря на угрозу и притеснение со стороны властей. Они покинули свои семьи и отделились друг от друга во избежание преследования. Однако, в концентрации своих усилий на жизнь веры и распространения Евангелия, их поймали и приговорили к смерти.

По легенде, Мануил, Самул и Измаил были подвергнуты страшным пыткам и мучениям. Они оставили свою стойкость и не сложились перед издевательствами. Они были казнены, мученичая за свою веру. Их смерть стала свидетельством о непоколебимой верности Христу и примером для других христиан.

Приметы 30 июня

Народные приметы 30 июня / Фото: Pexels

Частые молнии хорошего урожая.

С вечера появилась радуга – к стабильной и теплой погоде.

Появилось много дождевых червей, значит скоро будет дождь.

Что завтра нельзя делать

Среди наших предков было поверье, что после заката 30 июня особенно активной становится нечистая сила, поэтому пытались лишний раз не выходить из дома. Церковь категорически запрещает сплетничать, ссориться, злословить — любой конфликт, начатый в этот день, будет долгим. Опасно также подметать пол, потому что можно вымести из дома благополучия и счастья.

Что можно делать завтра

В старину в этот день люди молились богу Солнца Ярилу, чтобы получить большой урожай, и устраивали ярмарки. Традиционно пекли круглые караваи и пироги, являвшиеся символом небесного светила. Верили, если 30 июня развести на берегу реки костер и сварить в нем яйцо, то урожай будет точно хорошим.

Читайте также: