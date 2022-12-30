31 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 31 грудня, в православному календарі день пам’яті святителя Модеста. Прославився він як настоятель феодосівської обителі, а згодом став архієпископом в Єрусалимі. За часів його правління юдеї та перси об'єдналися, а потім зруйнували велику кількість монастирів та храмів у Єрусалимі. В тому числі був зруйнований Гроб Господній. Святитель Модест був призначений архієпископом тоді, коли патріарх Захарій відправився в полон з іншими вірянами. Він працював над тим, щоб відновити в місті всі святі місця.

31 грудня в народі на честь святителя святкують народне свято — Модест або Скотохранитель.

Церковне свято 31 грудня — день пам'яті мученика Севастіана з дружиною

Жили вони в епоху правління імператора Діоклетіана. Севастіан був улюбленцем царя і сповідував християнську віру. Однак це Севасіан приховував, щоб не опинитися у в'язниці. Часто приходив він туди, щоб полегшити долю православних вірян, які там перебували. Незабаром він захотів і сам отримати мученицький вінець.

За переказом, два брата (Марк і Маркеллін) були засуджені на страту через свою віру. Батьки їх прийшли до в'язниці і благали дітей зректися Христа та уникнути смерті. Севастіан почув це і звернувся до народу, розповівши про істинного Бога. Після його слів багато язичників охрестилися. Однак цар сприйняв це за зраду і вбив його. Відбулося це 290 року.

Прикмети 31 грудня

Народні прикмети 31 грудня / Фото: Pexels

падає сніг великим пластівцями — скоро буде тепліше;

сильні морози на те, що найближчі дні не буде хуртовин;

мало чи немає снігу в полях — наступного року буде поганий урожай;

до півночі приберете святковий стіл — будете бідними.

Що завтра не можна робити

31 грудня на думку наших предків по вулицях гуляє різна нечисть, тому краще не залишати гострі предмети без нагляду, інакше злі духи поріжуть ваше щастя на шматочки. Також не варто залишати посудину з водою відкритою, адже в рідину можуть проникнути злі духи. Якщо людина вип'є потім води з тієї посудини, то тяжко захворіє.

Церква забороняє напередодні Нового року стригтися, працювати, зашивати одяг, робити в будинку ремонт. Також не варто пліткувати та лаятися.

Що можна робити завтра

Святого Модеста вважали покровителем худоби, тому йому молилися цього дня, щоб вона була здорова цілий рік. Не накривайте на святковий стіл страви з омарами чи раками, тому що не будете рухатися вперед. А ще обов'язково підіть в душ та одягніть чистий одяг. За народними повір'ями важливо залишити в тихому кутку будинку тарілку з їжою для охоронця оселі.

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