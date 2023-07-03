4 липня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 4 липня, в православному календарі день пам’яті мученика Іуліана. Іуліан, відомий як святий Іуліан, був мучеником раннього християнства. За легендою, він народився в родині зі змішаними релігійними переконаннями: його батько був язичником-сенатором, а мати — християнкою. Це призвело до цікавого розриву в його віруваннях і пошуку духовного шляху.

Після довгих думок і молитв Іуліан зрозумів, що християнство відображає його внутрішні бажання та духовні пошуки. Тим більше, що його батько помер, тому виховувала сина лише матір у християнських традиціях. Незабаром Іуліан був заарештований та звинувачений відмовою від язичницьких богів і відмовою відслужити на їхню честь. Він був підданий жорстокому катуванню, і від нього вимагалося, щоб він відмовився від християнства. Але Іуліан залишався непохитним у своїй вірі.

Його матір та самого Іуліана вбили за віру. Матері відрізали ноги, а Іуліана в закритому мішку кинули в море.

Прикмети 4 липня

Народні прикмети 4 липня / Фото: Pexels

Почути грім цього дня — до поганої погоди впродовж тривалого часу.

Пройшов дощ, але душно на вулиці — ввечері буде дощ.

У дворі засохла липа — на сім'ю чекає біда.

Що завтра не можна робити

Цього дня, за народними повір'ями, заборонено рубати липу, а також обривати її цвіт. Можете накликати цими діями серйозні проблеми зі здоров'ям. Не варто цього дня починати суперечки, сваритися й лаятися. Неприємна ситуація можу затягнутися надовго.

Що можна робити завтра

4 липня — чудовий час, щоб заварити чай із липи, насолодитися його смаком. Адже наші предки вірили, що цього дня липа отримує особливо сильні цілющі властивості.

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