4 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 4 июля, в православном календаре день памяти мученика Иулиана. Иулиан, известный как святой Иулиан, был мучеником раннего христианства. По легенде он родился в семье со смешанными религиозными убеждениями: его отец был язычником-сенатором, а мать — христианкой. Это привело к интересному разрыву в его верованиях и поиску духовного пути.

После долгих мыслей и молитва Иулиан понял, что христианство отражает его внутренние желания и духовное искание. Тем более что его отец умер, поэтому воспитывала сына только мать в христианских традициях. Вскоре Иулиан был арестован и обвинен отказом от языческих богов и отказом отслужить в их честь. Он был подвергнут жестокой пытке и требовался, чтобы он отказался от христианства. Но Иулиан оставался непоколебимым в своей вере.

Его мать и самого Иулиана убили за веру. Матери отрезали ноги, а Иулиана в закрытом мешке бросили в море.

Приметы 4 июля

Народные приметы 4 июля / Фото: Pexels

Услышать гром в этот день до плохой погоды долгое время.

Прошел дождь, но душно на улице – вечером будет дождь.

Во дворе засохла липа — семью ждет беда.

Что завтра нельзя делать

В этот день, по народным поверьям, запрещено рубить липу, а также обрывать ее цвет. Можете навлечь на эти действия серьезные проблемы со здоровьем. Не советует в этот день начинать споры, ссориться и ругаться. Неприятная ситуация могу затянуться надолго.

Что можно делать завтра

4 июля – прекрасное время, чтобы заварить чай из липы, насладиться его вкусом. Ведь наши предки верили, что в этот день липа получает особенно сильные целебные свойства.

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