Хотів допомогти сусідці: на Тернопільщині дерево вбило чоловіка

У селі Трибухівці (Тернопільска область) сталася трагедія. Чоловік помер від отриманих травм через падіння дерева.

Про це повідомили у поліції регіону.

"На лінію 102 надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги селища Гусятин про те, що в селі Трибухівці від травм, отриманих внаслідок падіння дерева, загинув місцевий житель, 1972 року народження", - йдеться у повідомленні відомства.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, чоловік допомагав сусідці зрізати дерево. Односельці розповідають, він не вперше займався такою справою, багато разів виконував порубку дерев, однак цього разу, ймовірно, знехтував особистою безпекою.

Поліцейські припускають, що потерпілий не врахував кут падіння стовбура дерева і багатолітній ясен впав на нього. Очевидці встигли витягнути чоловіка з-під крони, однак до приїзду медиків він помер.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, у Тернопільській області під час рубки дерев загинув 35-річний лісоруб. На чоловіка впав стовбур.

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