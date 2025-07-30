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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
123
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Харків опинився під атакою російських дронів: що відомо

Росіяни не втомлюються атакувати українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 30 липня РФ вчергове атакувала Харків ударними безпілотниками, пролунали вибухи, виникла пожежа, є постраждалі та ушкодження.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

  • Внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА постраждали двоє людей: 24-річна жінка та 33-річний чоловік.

  • Наразі ще одна жінка звернулася по допомогу до лікарів. Постраждалій - 62 роки. Усім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві та на Дніпропетровщині прозвучали вибухи.

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