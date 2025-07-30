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Харків опинився під атакою російських дронів: що відомо
Росіяни не втомлюються атакувати українські міста.
У ніч проти 30 липня РФ вчергове атакувала Харків ударними безпілотниками, пролунали вибухи, виникла пожежа, є постраждалі та ушкодження.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА постраждали двоє людей: 24-річна жінка та 33-річний чоловік.
Наразі ще одна жінка звернулася по допомогу до лікарів. Постраждалій - 62 роки. Усім надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, що раніше у Миколаєві та на Дніпропетровщині прозвучали вибухи.