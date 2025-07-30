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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
133
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У Миколаєві та на Дніпропетровщині прозвучали вибухи

Росіяни продовжують атакувати українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 30 липня 2025 року у Миколаєві та Павлограді на Дніпропетровщині прогриміли вибухи під час польотів дронів.

Про це інформує Суспільне.

Моніторингові канали повідомляють, що атака БПЛА триває.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли село Новоплатонівка у Харківській області. Через ворожу атаку загинули п’ятеро людей, ще троє осіб отримали поранення.

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