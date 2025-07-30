- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 133
- Час на прочитання
- 1 хв
У Миколаєві та на Дніпропетровщині прозвучали вибухи
Росіяни продовжують атакувати українські міста.
У ніч проти 30 липня 2025 року у Миколаєві та Павлограді на Дніпропетровщині прогриміли вибухи під час польотів дронів.
Про це інформує Суспільне.
Моніторингові канали повідомляють, що атака БПЛА триває.
Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли село Новоплатонівка у Харківській області. Через ворожу атаку загинули п’ятеро людей, ще троє осіб отримали поранення.