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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зарплати військовим у тилу можуть значно підвищити: що відомо

Зарплати військовим, які служать у тилу, планують значно підвищити в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Зарплату військовим в тилу планують підняти до 50 тисяч гривень

Зарплату військовим в тилу планують підняти до 50 тисяч гривень / © ТСН.ua

В Україні розглядається можливість суттєвого підвищення заробітних плат для військовослужбовців, які перебувають у тилу. За словами народного депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Горбенка, нинішній рівень оплати праці для Збройних Сил України є несправедливим. Президент вже ініціював питання про його перегляд.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Наразі військовослужбовці отримують близько 20 тисяч гривень на місяць у тилу. Ті, хто виконує завдання на передовій, отримують від 100 до 200 тисяч гривень, залежно від складності та характеру завдань. Додатково, оператори дронів, які працюють 30 днів «на нулі», отримують премію в розмірі 100 тисяч гривень.

Проте, як зазначив Руслан Горбенко, існує запит від самих військових щодо значного збільшення мінімальної зарплати для тих, хто служить у тилу. Планується, що мінімальна зарплата для рядового складу в тилу зросте щонайменше до 50 тисяч гривень. Для сержантського складу пропонується встановити мінімум 70 тисяч гривень, а для молодших офіцерів — 75-80 тисяч гривень.

Народний депутат підкреслив, що гідний рівень заробітної плати для військових є однією з цілей, що відповідає стандартам НАТО.

«Якщо казати про гідний рівень заробітної платні, про що каже президент, то кінцева ціль — це НАТО. Ми розуміємо, які заробітні платні у військових НАТО, які не ведуть бойові дії. Просто навчаються чомусь там, відпочивають і скоріше навчаються українських військових. Але вони отримують, якщо не помиляюсь, мінімальна заробітна платня від €2300 на місяць», — заявив Горбенко.

Нагадаємо, Уряд України підготував розширення програми для молоді 18-24 років «Контракт 18-24», що була запущена цьогоріч.

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