Зарплаты военным в тылу могут значительно повысить: что известно

Зарплату военным в тылу планируют поднять до 50 тысяч гривен / © ТСН.ua

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В Украине рассматривается возможность существенного повышения заработных плат для находящихся в тылу военнослужащих. По словам народного депутата от фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко, нынешний уровень оплаты труда для Вооруженных Сил Украины несправедлив. Президент уже инициировал вопрос о его пересмотре.

Об этом он рассказал в эфире Вечер.LIVE.

В настоящее время военнослужащие получают около 20 тысяч гривен в тылу. Те, кто выполняет задачи на передовой, получают от 100 до 200 тысяч гривен, в зависимости от сложности и характера задач.

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Однако, как отметил Руслан Горбенко, существует запрос от самих военных по поводу значительного увеличения минимальной зарплаты для тех, кто служит в тылу. Планируется, что минимальная зарплата для рядового состава в тылу вырастет не менее 50 тысяч гривен. Для сержантского состава предлагается установить минимум 70 тысяч гривен, а для младших офицеров — 75-80 тысяч гривен.

Народный депутат подчеркнул, что достойный уровень заработной платы для военных является одной из целей, отвечающих стандартам НАТО.

«Если говорить о достойном уровне заработной платы, о чем говорит президент, то конечная цель — это НАТО. Мы понимаем, какие заработные платы у военных НАТО, не ведут боевые действия. Просто учатся чему-то там, отдыхают и скорее учатся украинским военным. Но они получают, если не ошибаюсь, минимальная заработная плата от €2300 в месяц», — заявил Горбенко.

Напомним, Правительство Украины подготовило расширение программы для молодежи 18-24 лет «Контракт 18-24», запущенной в этом году.

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