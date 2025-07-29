Священник рассказал, стоит ли украинцам бояться инопланетян

Алексей Филюк

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Известный священник-блогер из Тернопольщины Алексей Филюк прокомментировал статью New York Post, что якобы в ноябре Землю атакуют инопланетяне.

Об этом одиозный священник-блогер рассказал в своем Instagram.

Священник призывает украинцев не беспокоиться по этому поводу.

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«Волноваться не стоит. Что бог даст — то будет. Пришельцев нечего бояться. Может, они увидели, что саранча в Украине развелась, придут есть саранчу. Нечего бояться, еще к нам пришельцы не прилетали. А если прилетят, то будут огороды пахать, научим их сапать в Украине. Дармовать они не будут», — размышляет Алексей Филюк.

Он заметил, что уже много было заявлений о конце света, однако только богу известному, когда он будет.

«Американцы боятся пришельцев, пусть боятся. Чего пришельцев бояться? Люди, не бойтесь. Что Бог даст это будет. Прилетит, так прилетит. А если не прилетит, то не прилетит, нечего бояться. Уже этих заявлений было — и о конце света много раз. Иисус говорит: „Стадо мое маленькое, не бойся, я с тобой“. Нечего их бояться. Все, с Богом, пусть прилетают, у меня есть, где им жить», — успокаивает Филюк.

Напомним, что слухи о «нашествии инопланетян» спровоцировали волну шуток в Украине.

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Ранее Алексей Филюк заявил, что не грех «сдавать» родственников в ТЦК.