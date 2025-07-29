Священник розповів, чи варто українцям боятися інопланетян

Олексій Філюк

Реклама

Відомий священник-блогер з Тернопільщини Олексій Філюк прокоментував статтю New York Post, що нібто у листопаді Землю атакують інопланетяни.

Про це одіозний священник-блогер розповів у своєму Іnstagram.

Священник закликає українців не хвилюватися з цього приводу.

Реклама

«Хвилюватися не варто. Що бог дасть — те буде. Прибульців нема чого боятися. Може вони побачили, що сарана в Україні розвелася, прийдуть їсти сарану. Нема чого боятися, ще до нас прибульці не прилітали. А як прилетять, то будуть городи орати, навчимо їх сапати в Україні. Дармувати вони не будуть», — розмірковує Олексій Філюк.

Він зауважив, що вже багато було заяв про кінець світу, проте лише богу відому, коли він насправді буде.

«Американці бояться прибульців, то хай бояться. Чого тих прибульців боятися? Люди, не бійтеся. Що Бог дасть то буде. Прилетить, то прилетить. А як не прилетить, то не прилетить, нема чого боятися. Вже тих заяв було — і про кінець світу багато разів. Ісус каже „Черідко моя маленька, не бійся, я з тобою“. Нема чого їх боятися. Все, з Богом, хай прилітають, в мене є де їм жити», — заспокоює Філюк.

Нагадаємо, що чутки про «нашестя інопланетян» спровокувало хвилю жартів в Україні.

Реклама

Раніше Олексій Філюк заявив, що не є гріхом «здавати» родичів до ТЦК.