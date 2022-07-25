Як прати дитячі речі: нюанси та основні рекомендації

З появою в домі малюка, молоді батьки починають задумуватися: як прати дитячий одяг? Чи можна робити це в пральній машині, чи потрібно використовувати лише ручне прання? Обирати порошок чи мило? Відповіді на ці запитання шукайте в матеріалі ТСН.ua.

Чи потрібно прати новий дитячий одяг

Зазвичай одяг починають купувати дитині ще до її народження. І відразу з'являється запитання: чи потрібно прати новий одяг? Відповідь на нього однозначна - так. Насамперед, ви не знаєте, в яких саме умовах речі перевозилися та зберігалися, скільки пилу та мікробів вони на себе назбирали за цей час. Прання і якісне прасування - обов'язкові заходи.

Як прати дитячі речі: вручну чи в пральній машині

Ця дилема постійно стоїть перед молодими матусями. З одного боку, за допомогою ручного прання можна акуратно випрати всі речі, зекономити електроенергію та воду. З іншого - використання пральної машини зручно та комфортно, економить час. Що ж обрати? Тут потрібно відштовхуватися від своїх можливостей. Якщо у вас є час на ручне прання, можна весь одяг очищати саме так.

Головною перевагою прання вручну можна назвати можливість використання щадних мийних засобів.

Якщо ж говорити про переваги пральної машини, то вони очевидні:

очищення великої кількості речей за малий проміжок часу;

швидше та легше виведення плям, навіть стійких;

краще полоскання речей (особливо, якщо вибрати правильний режим);

більше вільного часу, щоб присвятити його малюку.

Як прати дитячий одяг в пральній машині? Найважливіше - пам'ятати про правильний температурний режим. Виставляти рекомендовано не більше 40-50 градусів. Через надто гарячу воду одяг може деформуватися.

Чим прати одяг для малюків: мило чи порошок

Як прати дитячі речі: мило чи порошок? / Фото: pixabay.com

Як прати дитячий одяг, розібралися. Тепер перейдімо до запитання: чим краще очищати плями на ньому? Насамперед, варто запам'ятати, що прання дитячих речей повинне проводитися лише за допомогою спеціальних екологічно-чистих засобів, без ополіскувачів чи кондиціонерів. У дитини може бути алергія на хімію. В магазинах продаються пральні порошки для дитячого одягу, які відрізняються більш м'якою формулою.

Зверніть увагу, щоб в складі засобу не було таких речовин:

фосфорити, фосфонати, фосфати;

аніонні поверхнево активні речовини (А-ПАР);

ароматизатори - синтетичні речовини, які надають особливий аромат порошку і можуть викликати у малюків алергічні реакції.

Особливу увагу потрібно приділити запитанню, як прати дитячі речі в пологовий будинок? Перевірте, щоб на упаковці спеціального засобу булу позначка 0+ (це означає, що порошок або гель підходить для прання речей немовлят).

Також можна використовувати дитяче мило. Варто зазначити, що його можна додавати навіть у пральну машину. Перед пранням потрібно просто натерти шматочок на дрібну стружку.

Як прати дитячий одяг: основні нюанси, які слід враховувати