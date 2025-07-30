В Николаеве и Днепропетровской области прозвучали взрывы

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В ночь на 30 июля 2025 года в Николаеве и Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы во время полетов дронов.

Об этом информирует Общественное.

Мониторинговые каналы сообщают, что атака БПЛА продолжается.

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Напомним, российские войска 29 июля обстреляли село Новоплатоновка в Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибли пять человек, еще трое получили ранения.