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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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118
Время на прочтение
1 мин

В Николаеве и Днепропетровской области прозвучали взрывы

Россияне продолжают атаковать украинские города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 30 июля 2025 года в Николаеве и Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы во время полетов дронов.

Об этом информирует Общественное.

Мониторинговые каналы сообщают, что атака БПЛА продолжается.

Напомним, российские войска 29 июля обстреляли село Новоплатоновка в Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибли пять человек, еще трое получили ранения.

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