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У Харкові прогриміли вибухи: перші подробиці російської атаки
Харків атакують ворожі БпЛА: у місті пролунав вибух
У ніч проти 30 липня 2025 року росіяни атакували Харків ударними дронами.
Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов
Внаслідок спроби ворожого удару по місту, у Шевченківському районі горить автомобіль. Деталі ще уточнюються.
Інформація щодо постраждалих станом на зараз не надходила.
За уточненою інформацією, у Шевченківському районі також постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет. Горить одне авто. Про постраждалих наразі не повідомляють. Деталі уточнюються.
Нагадаємо, що раніше у Миколаєві та на Дніпропетровщині прозвучали вибухи.