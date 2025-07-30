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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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233
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У Харкові прогриміли вибухи: перші подробиці російської атаки

Харків атакують ворожі БпЛА: у місті пролунав вибух

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 30 липня 2025 року росіяни атакували Харків ударними дронами.

Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов

  • Внаслідок спроби ворожого удару по місту, у Шевченківському районі горить автомобіль. Деталі ще уточнюються. 

  • Інформація щодо постраждалих станом на зараз не надходила.

  • За уточненою інформацією, у Шевченківському районі також постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет. Горить одне авто. Про постраждалих наразі не повідомляють. Деталі уточнюються.

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві та на Дніпропетровщині прозвучали вибухи.

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