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В Харькове прогремели взрывы: первые подробности российской атаки
Харьков атакуют вражеские БпЛА: в городе раздался взрыв
В ночь на 30 июля 2025 года россияне атаковали Харьков ударными дронами .
Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.
В результате попытки вражеского удара по городу, в Шевченковском районе горит автомобиль. Детали еще уточняются.
Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.
По уточненной информации, в Шевченковском районе также пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов, супермаркет. Горит одно авто. О пострадавших пока не сообщается. Детали уточняются.
Напомним, что ранее в Николаеве и Днепропетровской области прозвучали взрывы .