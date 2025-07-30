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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В Харькове прогремели взрывы: первые подробности российской атаки

Харьков атакуют вражеские БпЛА: в городе раздался взрыв

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 30 июля 2025 года россияне атаковали Харьков ударными дронами .

Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

  • В результате попытки вражеского удара по городу, в Шевченковском районе горит автомобиль. Детали еще уточняются.

  • Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.

  • По уточненной информации, в Шевченковском районе также пострадала автомойка, остекление многоквартирных домов, супермаркет. Горит одно авто. О пострадавших пока не сообщается. Детали уточняются.

Напомним, что ранее в Николаеве и Днепропетровской области прозвучали взрывы .

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