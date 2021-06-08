Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 8 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.

В Україні станом на ранок 8 червня зафіксовано 1 602 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 118 людей, ще 16 751 одужали. Було проведено 57 556 тест.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 209825 700 5132 1 186148 866 Вінницька 70724 24 1680 7 68053 213 Волинська 61655 26 1172 6 59076 252 Дніпропетровська 134444 60 4310 13 125367 425 Донецька 89824 73 2293 15 85782 276 Житомирська 87972 11 1762 3 85037 107 Закарпатська 61821 14 1595 0 59337 42 Запорізька 103736 92 2376 6 98993 522 Івано-Франківська 86423 12 2068 2 82969 58 Київська 126152 79 2703 5 120964 460 Кіровоградська 20416 5 820 6 18279 273 Луганська 26300 24 908 1 24479 81 Львівська 136525 59 3597 4 130589 212 Миколаївська 69184 65 1816 1 66410 227 Одеська 139869 27 2922 0 133338 595 Полтавська 77254 59 1815 5 74297 246 Рівненська 78836 55 1189 4 76157 123 Сумська 77281 18 1299 1 74501 176 Тернопільська 69744 14 1182 0 67237 84 Харківська 147456 66 3380 13 139091 473 Херсонська 35167 15 1108 13 32396 290 Хмельницька 88300 33 1837 1 84761 231 Черкаська 81096 40 1268 5 76996 272 Чернівецька 79562 23 1781 4 76843 90 Чернігівська 57088 8 1320 2 54622 157

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 216 654 особи.

Одужало – 2 101 722.

Летальних випадків – 51 333.

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