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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 8 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 8 червня

УНІАН

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.

В Україні станом на ранок 8 червня зафіксовано 1 602 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 118 людей, ще 16 751 одужали. Було проведено 57 556 тест.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

209825

700

5132

1

186148

866

Вінницька

70724

24

1680

7

68053

213

Волинська

61655

26

1172

6

59076

252

Дніпропетровська

134444

60

4310

13

125367

425

Донецька

89824

73

2293

15

85782

276

Житомирська

87972

11

1762

3

85037

107

Закарпатська

61821

14

1595

0

59337

42

Запорізька

103736

92

2376

6

98993

522

Івано-Франківська

86423

12

2068

2

82969

58

Київська

126152

79

2703

5

120964

460

Кіровоградська

20416

5

820

6

18279

273

Луганська

26300

24

908

1

24479

81

Львівська

136525

59

3597

4

130589

212

Миколаївська

69184

65

1816

1

66410

227

Одеська

139869

27

2922

0

133338

595

Полтавська

77254

59

1815

5

74297

246

Рівненська

78836

55

1189

4

76157

123

Сумська

77281

18

1299

1

74501

176

Тернопільська

69744

14

1182

0

67237

84

Харківська

147456

66

3380

13

139091

473

Херсонська

35167

15

1108

13

32396

290

Хмельницька

88300

33

1837

1

84761

231

Черкаська

81096

40

1268

5

76996

272

Чернівецька

79562

23

1781

4

76843

90

Чернігівська

57088

8

1320

2

54622

157

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 216 654 особи.
  • Одужало – 2 101 722.
  • Летальних випадків – 51 333.

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