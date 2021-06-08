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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 июня

УНИАН

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 8 июня зафиксировано 1602 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 118 человек, еще 16 751 выздоровели. Было проведено 57 556 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

209825

700

5132

1

186148

866

Винницкая

70724

24

1680

7

68053

213

Волынская

61655

26

1172

6

59076

252

Днепропетровская

134444

60

4310

13

125367

425

Донецкая

89824

73

2293

15

85782

276

Житомирская

87972

11

1762

3

85037

107

Закарпатская

61821

14

1595

0

59337

42

Запорожская

103736

92

2376

6

98993

522

Ивано-Франковская

86423

12

2068

2

82969

58

Киевская

126152

79

2703

5

120964

460

Кировоградская

20416

5

820

6

18279

273

Луганская

26300

24

908

1

24479

81

Львовская

136525

59

3597

4

130589

212

Николаевская

69184

65

1816

1

66410

227

Одесская

139869

27

2922

0

133338

595

Полтавская

77254

59

1815

5

74297

246

Ровенская

78836

55

1189

4

76157

123

Сумская

77281

18

1299

1

74501

176

Тернопольская

69744

14

1182

0

67237

84

Харьковская

147456

66

3380

13

139091

473

Херсонская

35167

15

1108

13

32396

290

Хмельницкая

88300

33

1837

1

84761

231

Черкасская

81096

40

1268

5

76996

272

Черновицкая

79562

23

1781

4

76843

90

Черниговская

57088

8

1320

2

54622

157

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2216654 человека.
  • Выздоровели — 2101722.
  • Летальных случаев — 51333.

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