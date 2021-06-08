Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 июня

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.
В Украине по состоянию на утро 8 июня зафиксировано 1602 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 118 человек, еще 16 751 выздоровели. Было проведено 57 556 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
209825
|
700
|
5132
|
1
|
186148
|
866
|
Винницкая
|
70724
|
24
|
1680
|
7
|
68053
|
213
|
Волынская
|
61655
|
26
|
1172
|
6
|
59076
|
252
|
Днепропетровская
|
134444
|
60
|
4310
|
13
|
125367
|
425
|
Донецкая
|
89824
|
73
|
2293
|
15
|
85782
|
276
|
Житомирская
|
87972
|
11
|
1762
|
3
|
85037
|
107
|
Закарпатская
|
61821
|
14
|
1595
|
0
|
59337
|
42
|
Запорожская
|
103736
|
92
|
2376
|
6
|
98993
|
522
|
Ивано-Франковская
|
86423
|
12
|
2068
|
2
|
82969
|
58
|
Киевская
|
126152
|
79
|
2703
|
5
|
120964
|
460
|
Кировоградская
|
20416
|
5
|
820
|
6
|
18279
|
273
|
Луганская
|
26300
|
24
|
908
|
1
|
24479
|
81
|
136525
|
59
|
3597
|
4
|
130589
|
212
|
Николаевская
|
69184
|
65
|
1816
|
1
|
66410
|
227
|
Одесская
|
139869
|
27
|
2922
|
0
|
133338
|
595
|
Полтавская
|
77254
|
59
|
1815
|
5
|
74297
|
246
|
Ровенская
|
78836
|
55
|
1189
|
4
|
76157
|
123
|
Сумская
|
77281
|
18
|
1299
|
1
|
74501
|
176
|
Тернопольская
|
69744
|
14
|
1182
|
0
|
67237
|
84
|
Харьковская
|
147456
|
66
|
3380
|
13
|
139091
|
473
|
Херсонская
|
35167
|
15
|
1108
|
13
|
32396
|
290
|
Хмельницкая
|
88300
|
33
|
1837
|
1
|
84761
|
231
|
Черкасская
|
81096
|
40
|
1268
|
5
|
76996
|
272
|
Черновицкая
|
79562
|
23
|
1781
|
4
|
76843
|
90
|
Черниговская
|
57088
|
8
|
1320
|
2
|
54622
|
157
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2216654 человека.
- Выздоровели — 2101722.
- Летальных случаев — 51333.