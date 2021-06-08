Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 июня

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 8 июня зафиксировано 1602 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 118 человек, еще 16 751 выздоровели. Было проведено 57 556 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 209825 700 5132 1 186148 866 Винницкая 70724 24 1680 7 68053 213 Волынская 61655 26 1172 6 59076 252 Днепропетровская 134444 60 4310 13 125367 425 Донецкая 89824 73 2293 15 85782 276 Житомирская 87972 11 1762 3 85037 107 Закарпатская 61821 14 1595 0 59337 42 Запорожская 103736 92 2376 6 98993 522 Ивано-Франковская 86423 12 2068 2 82969 58 Киевская 126152 79 2703 5 120964 460 Кировоградская 20416 5 820 6 18279 273 Луганская 26300 24 908 1 24479 81 Львовская 136525 59 3597 4 130589 212 Николаевская 69184 65 1816 1 66410 227 Одесская 139869 27 2922 0 133338 595 Полтавская 77254 59 1815 5 74297 246 Ровенская 78836 55 1189 4 76157 123 Сумская 77281 18 1299 1 74501 176 Тернопольская 69744 14 1182 0 67237 84 Харьковская 147456 66 3380 13 139091 473 Херсонская 35167 15 1108 13 32396 290 Хмельницкая 88300 33 1837 1 84761 231 Черкасская 81096 40 1268 5 76996 272 Черновицкая 79562 23 1781 4 76843 90 Черниговская 57088 8 1320 2 54622 157

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2216654 человека.

Выздоровели — 2101722.

Летальных случаев — 51333.

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