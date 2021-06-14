На Донбасі підірвалися двоє українських бійців: що відомо

Обставини з'ясовуються, на місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

У понеділок, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід" на сторінці у Facebook.

"Двоє військовослужбовців в результаті підриву отримали осколкові поранення. Їх доставили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу. Стан одного з військових оцінюється як задовільний, другого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Обставини з'ясовуються, на місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 13 червня, зафіксовано два обстріли позицій ЗСУ збройними формуваннями РФ.

Тим часом лідери "Великої сімки" за підсумками триденного саміту у британському Корнуоллі звернулись до Росії з закликом припинити дестабілізуючу поведінку. Лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі і закликали відвести війська.

Новини світу: країни "Великої сімки" визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання