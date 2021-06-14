На Донбассе подорвались двое украинских бойцов: что известно

Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

В понедельник, 14 июня, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" на странице в Facebook.

"Двое военнослужащих в результате подрыва получили осколочные ранения. Их доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь. Состояние одного из военных оценивается как удовлетворительное, второго — средней тяжести", — говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 июня, зафиксировано два обстрела позиций ВСУ вооруженными формированиями РФ.

Между тем лидеры "Большой семерки" по итогам трехдневного саммита в британском Корнуолле обратились к России с призывом прекратить дестабилизирующее поведение. Лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали отвести войска.

Новости мира: страны "Большой семерки" признали Россию стороной конфликта на Донбассе

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