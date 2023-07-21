На Одещині пролунали вибухи - соцмережі

В області оголошена повітряна тривога
В Одеській області пролунали вибухи.
Про це інформують очевидці у соціальних мережах.
За попередньою інформацією моніторингових каналів, йшлося про два вибухи. Тип ракет і кількість - наразі невідома.
"Увага! Загроза застосування противником ракетного озброєння в Одеській області", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
В області триває повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях.
Що саме спричинило вибухи – наразі достеменно не відомо.
Оновлено: близько 03:44 в Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги, а українські військові повідомили про відбій повітряної загрози.
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