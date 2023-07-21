На Одещині пролунали вибухи - соцмережі

В області оголошена повітряна тривога

В Одеській області пролунали вибухи.

Про це інформують очевидці у соціальних мережах.

За попередньою інформацією моніторингових каналів, йшлося про два вибухи. Тип ракет і кількість - наразі невідома.

"Увага! Загроза застосування противником ракетного озброєння в Одеській області", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

В області триває повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях.

Що саме спричинило вибухи – наразі достеменно не відомо.

Оновлено: близько 03:44 в Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги, а українські військові повідомили про відбій повітряної загрози.