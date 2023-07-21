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На Одещині пролунали вибухи - соцмережі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
209
Час на прочитання
1 хв
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На Одещині пролунали вибухи - соцмережі

До кінця повітряної тривоги перебувайте в укриттях / Фото: ТСН.ua

В області оголошена повітряна тривога

В Одеській області пролунали вибухи.

Про це інформують очевидці у соціальних мережах. 

За попередньою інформацією моніторингових каналів, йшлося про два вибухи. Тип ракет і кількість - наразі невідома. 

"Увага! Загроза застосування противником ракетного озброєння в Одеській області", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

В області триває повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях. 

Що саме спричинило вибухи – наразі достеменно не відомо.

Оновлено: близько 03:44 в Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги, а українські військові повідомили про відбій повітряної загрози. 

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