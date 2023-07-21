В Одесской области прогремели взрывы — соцсети

В Одесской области раздались взрывы.

Об этом информируют очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации мониторинговых каналов, речь шла о двух взрывах. Тип ракет и количество – пока неизвестно.

"Внимание! Угроза применения противником ракетного вооружения в Одесской области", — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

В области идет воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях.

Что именно повлекло за собой взрывы – пока точно неизвестно.

Обновлено: около 03:44 в Одесской области раздался отбой воздушной тревоги, а украинские военные сообщили об отбое воздушной угрозы.