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В Одесской области прогремели взрывы — соцсети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
131
Время на прочтение
1 мин
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В Одесской области прогремели взрывы — соцсети

До конца воздушной тревоги находитесь в укрытиях / Фото: ТСН.ua

В области объявлена воздушная тревога.

В Одесской области раздались взрывы.

Об этом информируют очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации мониторинговых каналов, речь шла о двух взрывах. Тип ракет и количество – пока неизвестно.

"Внимание! Угроза применения противником ракетного вооружения в Одесской области", — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

В области идет воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях.

Что именно повлекло за собой взрывы – пока точно неизвестно.

Обновлено: около 03:44 в Одесской области раздался отбой воздушной тревоги, а украинские военные сообщили об отбое воздушной угрозы.

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