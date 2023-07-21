Експерт озвучив найгірший сценарій щодо "зернової угоди"

Про це він заявив під час телемарафону єдиних новин.

"Все ж таки всі вірять, що Росія перекриває можливості України експортувати зернові. Поруч ми бачимо ситуацію з нашими сусідами… ось Польща заявляла, що не буде взагалі транспортувати зерно… Тобто фактично Україна позбавляється можливості експортувати свої зернові… Це найгірший варіант», - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення Польщі не знімати ембарго проти українського зерна після 15 вересня — це недружній крок і популізм.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що припинення Росією "зернової угоди" та блокування українських портів з погрозами — ляпас країнам Африки та всім іншим державам, які залежать від українського зерна.

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