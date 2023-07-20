Вихід РФ із "зернової угоди": розвідка Британії пояснила мету Кремля

Російська армія може завдати ударів по цивільних суднах у Чорному морі.

РФ вийшла із "зернової угоди" через те, що "ініціатива" більше не відповідає її інтересам.

Про це йдеться у новому звіті Міноборони Британії.

Як зазначають у розвідці, відмова РФ від ініціативи буквально звела нанівець безпекову угоду, яка забезпечувала прохід суден, що експортують зерно з України.

Водночас РФ свій вихід із угоди пояснює тим, що цивільні судна нібито наражаються на небезпеку від українських мін, мовляв, Україна використовує зерновий коридор у військових цілях.

"Російський Чорноморський флот, ймовірно, тепер буде відігравати більш активну роль у перешкоджанні будь-якій торгівлі, що продовжується. Однак операції з блокади ЧФ будуть наражатися на небезпеку з боку українських надводних кораблів без екіпажу і крилатих ракет берегової оборони", - додають у розвідці.

Тим часом у Білому домі попереджають, що російська армія може завдати ударів по цивільних суднах у Чорному морі. Ба більше - звинуватити у цих атаках РФ може Україну.

Читайте також: