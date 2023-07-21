У Пентагоні прогнозують, що станеться з "вагнерівцями" далі

Про це пише CNN.

«З огляду на те, що ми бачимо в Білорусі, отримуємо повідомлення про те, що війська ПВК «Вагнера» продовжують рухатися в цей регіон і, я думаю, продовжують там консолідуватися... Ми, безумовно, бачили, як війська «Вагнера» реінтегровані в російську армію», — заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Також минулого тижня речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що Пентагон не бачить, щоб сили Вагнера «брали участь у будь-якому значному обсязі для підтримки бойових дій в Україні».

За повідомленнями моніторингових груп, станом на 19 липня до Білорусі прибула вже шоста колона з найманцями ПВК "Вагнер". Кількість цих бойовиків у РБ може становити вже 2000-2500 осіб.

В ГУР Міноборони пояснили, одне із завдань передислокації "вагнерівців" до Білорусі – постійно тримати в напрузі Україну, відтягувати її сили з фронту та засоби та лякати вторгненням з РБ.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв попередив бойовиків "Вагнера" – "якщо вони намагатимуться ступити своїм брудним чоботом на українську землю – на них чекатиме смерть".

У ДПСУ України 20 липня повідомили, що наразі кількість "вагнерівців" у Білорусі не становить загрози для держави.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Колони "вагнерівців" їдуть в Білорусь із таємничим вантажем! Що відбувається?!"

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