У ГУР назвали завдання ПВК "Вагнер" у Білорусі

За інформацією розвідки, одне із завдань передислокації "Вагнера" до Білорусі – це тримати в напрузі Україну і відтягувати наші сили.

Передислокація бойовиків ПВК "Вагнер" до Білорусі ніяк не впливає на безпекову ситуацію в Україні.

Про це розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, передає FREEДОМ.

"Інформація відстежується та оцінка останнім часом не змінилася. Власне, як у той час, коли російське ІПСО підштовхувало нас до певної істерики, що "ось-ось завтра Лукашенко приєднається до наземної операції проти України і буде вторгнення з Білорусі" та українська розвідка говорила "ні, цього не буде, і такої інформації немає". Те саме відбувається з ПВК "Вагнер", – каже Юсов.

За його словами, одне із завдань передислокації "Вагнера" – це постійно тримати в напрузі Україну, відтягувати сили та засоби та лякати вторгненням з Білорусі.

Також представник ГУР підтвердив, що "вагнерівці" пересуваються в Білорусі без зброї.

"Ми бачимо, що це довгі колони – автомобілі, транспорт. Але це не те, що суттєво вплине на ситуацію на фронті або створює сьогодні додаткові загрози. Однак ситуація уважно відстежується", – зазначив він.

На думку представника ГУР, для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка "Вагнер" стала ще одним джерелом прибутку.

"Для Лукашенка це ще одне джерело доходу, пов’язане з Росією, оскільки ПВК "Вагнер" залишається багатою та розгалуженою корпорацією з різними елементами доходів у всьому світі, в тому числі в Африці… І оскільки конфлікт Пригожина та Шойгу не закінчено, і ця ситуація триває, то для Лукашенка тут, безумовно, як гравця, позиція покращилася", – підсумував представник ГУР.

Нагадаємо що перша велика колона "вагнерівців" прибула до Білорусі у суботу, 15 липня.

Сьогодні, 19 липня, до Білорусі прибула вже шоста колона "вагнерівців".

За інформацією міністра оборони Литви, "Вагнер" прибув до Білорусі без зброї. Бойовиків нібито роззброїли в Росії, у них зібрали боєприпаси та важке озброєння.

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