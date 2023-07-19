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Ірландія надасть Україні 5 млн євро гуманітарної допомоги

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Ірландія надасть Україні 5 млн євро гуманітарної допомоги

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар відвідав Київ та оголосив про гуманітарну допомогу / Фото: Сайт президента України

Голова ірландського уряду запевнив, що його країна продовжить надавати Україні фінансову та політичну допомогу.

У середу, 19 липня, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар відвідав столицю України та оголосив, що його країна виділить ще п'ять мільйонів євро гуманітарної допомоги для України і навчатиме українських саперів та військових медиків.

Про це голова ірландського уряду заявив на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським, передає Укрінформ. 

За його словами, три мільйони євро буде використано в Україні Червоним Хрестом для його життєво важливої роботи, а два мільйони буде передано до фонду ООН.

“Сьогодні я засвідчив президенту Зеленському, що ми будемо продовжувати надавати фінансову, практичну та політичну допомогу Україні”, - сказав Варадкар.

Він додав, що Ірландія також надала Україні обладнання для відновлення енергопостачання та очищення води.

Президент Зеленський зауважив, що Ірландія уже надала Україні нелетальної допомоги на понад 170 млн євро і активно включилася у процес розмінування, який є пріоритетом на сьогодні.

Нагадаємо, Україна отримає від Південної Кореї додаткове обладнання для розмінування.

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Дата публікації
Перегляди
144
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