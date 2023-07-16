Південна Корея допоможе ЗСУ впоратися з російськими мінними полями

Україна отримає від Південної Кореї додаткове обладнання для розмінування.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву заступника радника президента цієї країни з національної безпеки Кіма Те Хьо.

“Ми думаємо розширити підтримку [через постачання] міношукачів та обладнання для розмінування”, - сказав південнокорейський чиновник на брифінгу.

Кім Те Хьо наголосив, що попит в Україні на таке обладнання був оцінений як “відчайдушно величезний”.

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Як відомо, одним із факторів, який стримує український контрнаступ є те, що по всій лінії південного фронту російські окупанти облаштували мінні поля. Це сповільнює рух ЗСУ та призводить до втрати військової техніки, зокрема західних зразків.

Окрім того, на деокупованих територіях російські війська залишили після себе велику кількість мін та вибухонебезпечних предметів, які загрожують цивільному населенню.

В агентстві нагадали, що хоча Південна Корея є значним експортером зброї, досі ця країна не постачає Україні летальної зброї. Це пояснювали тим, що таке постачання може негативно позначитися на стосунках з Росією та можливості впливати через Кремль на режим комуністичної Північної Кореї.

Нагадаємо, раніше у міністерстві національної оборони Південної Кореї повідомили про новий пакет нелетальної допомоги Україні, не надавши додаткових подробиць.

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