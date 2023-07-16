Южная Корея поможет ВСУ справиться с российскими минными полями

Украина получит от Южной Кореи дополнительное оборудование для разминирования

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя советника президента этой страны по национальной безопасности Кима Те Хьо.

"Мы думаем расширить поддержку [через поставку] миноискателей и оборудование для разминирования", — сказал южнокорейский чиновник на брифинге.

Ким Те Хьо подчеркнул, что спрос в Украине на такое оборудование был оценен как "отчаянно огромный".

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Как известно, одним из факторов, сдерживающих украинское контрнаступление является то, что по всей линии южного фронта российские оккупанты обустроили минные поля. Это замедляет движение ВСУ и приводит к потере военной техники, в частности, западных образцов.

Кроме того, на деоккупированных территориях российские войска оставили после себя множество мин и взрывоопасных предметов, угрожающих гражданскому населению.

В агентстве напомнили, что хотя Южная Корея является крупным экспортером оружия, до сих пор эта страна не поставляет Украине летальное оружие. Это объясняли тем, что такие поставки могут негативно отразиться на отношениях с Россией и возможности влиять через Кремль на режим коммунистической Северной Кореи.

Напомним, ранее в министерстве национальной обороны Южной Кореи сообщили о новом пакете нелетальной помощи Украине, не предоставив дополнительных подробностей.

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