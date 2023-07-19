ЗСУ просунулися на кілометр на Мелітопольському напрямку

Українські війська просунулися на один кілометр вздовж лінії фронту на Мелітопольському напрямку і завдали окупантам втрат у живій силі і техніці.

Про це речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 19 липня.

Шершень заявив про тривання наступальної операції Сил оборони угруповання "Таврія" на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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"Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин більш як 1 км уздовж лінії фронту", – сказав речник.

Водночас російські війська надалі зосереджують свої основні сили на утриманні ротних опорних пунктів. Шершень зауважив, що ворог концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування ЗСУ.

Окрім того, протягом 18 липня на Таврійському напрямку окупанти понад 20 разів атакували позиції українських військ та влаштували там понад 570 обстрілів. А Сили оборони України впродовж доби виконали 1573 вогневих завдання.

Ворог усього за добу втратив на Таврійському напрямку вбитими та пораненими 89 і 155 бійців. Також знищено 35 одиниць російського озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, в Міноборони України напередодні повідомили про успіхи ЗСУ в районі Малої Токмачки-Новопокровки та Великої Новосілки-Урожайного на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зараз українським силам треба створити певні умови для подальшого просування, що потребує часу, – так само, як це було зі звільненням Херсона.

Того ж дня Шершень інформував про важкі бої за Старомайорське на Донеччині, де українські війська мали перевагу.

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