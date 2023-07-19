ВСУ продвинулись на километр на Мелитопольском направлении

Украинские войска продвинулись на один километр вдоль линии фронта на Мелитопольском направлении и нанесли оккупантам потери в живой силе и технике.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 19 июля.

Шершень заявил о продолжении наступательной операции Сил обороны группировки "Таврия" на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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"Констатируем, что есть продвижение ударных подразделений наших частей более 1 км вдоль линии фронта", – сказал спикер.

В то же время российские войска сосредоточивают свои основные силы на удержании ротных опорных пунктов. Шершень отметил, что враг концентрирует значительные усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

Кроме того, в течение 18 июля на Таврическом направлении оккупанты более 20 раз атаковали позиции украинских войск и устроили там более 570 обстрелов. А Силы обороны Украины в течение суток выполнили 1573 огневых задачи.

Враг всего за сутки потерял на Таврическом направлении убитыми и ранеными 89 и 155 бойцов. Также уничтожены 35 единиц российского вооружения и военной техники.

Напомним, в Минобороны Украины накануне сообщили об успехах ВСУ в районе Малой Токмачки-Новопокровки и Великой Новоселки-Урожайного на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Сейчас украинским силам нужно создать определенные условия для дальнейшего продвижения, которое требует времени – так же, как это было с освобождением Херсона.

В тот же день Шершень информировал о тяжелых боях за Старомайорское в Донецкой области, где украинские войска имели преимущество.

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